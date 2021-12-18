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Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел в лидеры

07:36
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин вышел в лидеры таблицы лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона. Он отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (5:2).

Россиянин набрал 47 очков и сравнялся по этому показателю с форвардом «Эдмонтона» Коннором Макдэвидом. Благодаря большему количеству голов (22 против 16) россиянин идет на первом месте. Третью позицию занимает еще один нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 46 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 47 очков (22+25)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 очков (16+31)

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 46 очков (23+23)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 38 очков (11+27)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 34 очка (13+21)

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