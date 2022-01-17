Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сравнялся с Драйзайтлем и делит первое место

«Вашингтон» 16 января в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Ванкуверу» (2:4).

Капитан столичного клуба Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой. В гонке бомбардиров 36-летний россиянин сранялся с форвардом «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем — у обоих игроков 54 (26+28) очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 54 очка (26+28).

2. Александр Овечкин («Вашингтон») — 54 (26+28).

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 (19+34).

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 53 (15+38).

5. Назем Кадри («Колорадо») — 49 (14+35).

6. Стивен Стэмкос («Тампа») — 46 (18+28).