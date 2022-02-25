Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин сократил отставание от Юбердо до 11 очков

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (1:4).

36-летний россиянин набрал 63 (32+31) очка в 51 матче сезона. Он опередил форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова на одно очко, а также сократил отставание от лидирующего нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо до 11 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 74 (18+56) в 52 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очка в 50 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очка в 51 матче

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 64 (36+28) очка в 48 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 64 (22+42) очка в 48 матчах

6. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 50 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 63 (32+31) в 51 матче

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 48 матчах