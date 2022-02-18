Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин отстает от Драйзайтля и Макдэвида на 6 очков

Форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид 18 февраля отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:3).

На счету 26-летнего немца 2 заброшенные шайбы, у 25-летнего канадца 2 результативные передачи. Оба игрока имеют по 68 очков в текущем сезоне.

В этот же игровой день «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3, капитан столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 68 (35+33) очков в 48 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 68 (25+43) в 47 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 66 (17+47) в 48 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 63 (20+43) в 47 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 62 (20+42) в 45 матчах

6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах