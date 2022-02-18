Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин отстает от Драйзайтля и Макдэвида на 6 очков
Форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид 18 февраля отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (7:3).
На счету 26-летнего немца 2 заброшенные шайбы, у 25-летнего канадца 2 результативные передачи. Оба игрока имеют по 68 очков в текущем сезоне.
В этот же игровой день «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 5:3, капитан столичной команды Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Список лучших бомбардиров НХЛ:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 68 (35+33) очков в 48 матчах
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 68 (25+43) в 47 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 66 (17+47) в 48 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 63 (20+43) в 47 матчах
5. Назем Кадри («Колорадо») — 62 (20+42) в 45 матчах
6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|2
|Каролина
|47
|32
|15
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|48
|33
|15
|71
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|45
|30
|15
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|49
|28
|21
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|47
|22
|25
|48
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|18.02
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|3 : 5
|18.02
|03:00
|
Рейнджерс – Детройт
|2 : 3 Б
|18.02
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|4 : 1
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Сент-Луис
|3 : 2 ОТ
|18.02
|03:00
|
Баффало – Оттава
|1 : 3
|18.02
|03:30
|
Айлендерс – Бостон
|4 : 1
|18.02
|04:00
|
Виннипег – Сиэтл
|5 : 3
|18.02
|04:30
|
Чикаго – Коламбус
|4 : 7
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|7 : 3
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|66
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09