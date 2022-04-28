Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин опустился на 16-е место

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на 16-е место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин опустился на 16-е место в таблице лучших бомбардиров сезона-2021/22 в НХЛ.

Россиянина опередил форвард «Виннипега» Кайл Коннор, который набрал 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией» (4:0). Теперь у американца 92 (46+46) очка — на 2 больше, чем у Овечкина.

Лидером в списке лучших бомбардиров сезона является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 122 (44+78) очка. Лучшим из россиян является Кирилл Капризов из «Миннесоты», набравший 105 (45+60) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 122 очка (44+78) в 79 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 115 (30+85) в 80 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 113 (39+74) в 80 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 109 (55+54) в 79 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 106 (60+46) в 73 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 105 (45+60) в 79 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 102 (41+61) в 80 матчах

8. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй») — 101 (39+62) в 79 матчах

9. Митчелл Марнер («Торонто») — 97 (35+62) в 72 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 97 (31+66) в 78 матчах

11. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 75 матчах

...14. Кайл Коннор («Виннипег») — 92 (46+46) в 77 матчах

15. Микко Рантанен («Колорадо») — 91 (36+55) в 73 матчах

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 77 матчах