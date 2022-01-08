Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин не смог приблизиться к Драйзайтлю и Макдэвиду
09:45
Сегодня, 8 января, «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Российский форвард Александр Овечкин не набрал очков, его показатель полезности «-3».
Овечкин продолжает отставать от форвардов «Ойлерз» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Драйзайтль занимает первое место — 53 очка, а Макдэвид — второе — 53 очка. У россиянина 50 очков.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 53 очка (26+27)
2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34)
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 очков (24+26)
4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 43 очков (12+31)
5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 41 очков (16+25)
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