Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин не смог приблизиться к Драйзайтлю и Макдэвиду

Сегодня, 8 января, «Сент-Луис» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1. Российский форвард Александр Овечкин не набрал очков, его показатель полезности «-3».

Овечкин продолжает отставать от форвардов «Ойлерз» Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Драйзайтль занимает первое место — 53 очка, а Макдэвид — второе — 53 очка. У россиянина 50 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 53 очка (26+27)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 53 очка (19+34)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 50 очков (24+26)

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 43 очков (12+31)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 41 очков (16+25)