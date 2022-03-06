Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Капризова, Макдэвид и Драйзайтль делят лидерство

Овечкин догнал Капризова в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

После этой встречи на счету россиянина 68 (34+34) очков в нынешнем сезоне. Овечкин догнал по этому показателю форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, у которого 26 голов и 42 результативных передачи.

Овечкин занимает седьмое место, опережая Капризова по числу заброшенных шайб.

Таблицу лучших бомбардиров сезона-2021/22 возглавляют форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (29+50) и Леон Драйзайтль (38+41). У обоих хоккеистов по 79 очков, Драйзайтль опережает Макдэвида по числу заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 79 (38+41) в 56 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 79 (29+50) очков в 55 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 76 (18+58) в 55 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 71 (22+49) в 54 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 70 (39+31) в 52 матчах

6. Назем Кадри («Колорадо») — 70 (22+48) в 53 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 68 (34+34) в 55 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 68 (26+42) в 52 матчах