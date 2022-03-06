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Сегодня, 08:30

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин догнал Капризова, Макдэвид и Драйзайтль делят лидерство

Овечкин догнал Капризова в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Twitter

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

После этой встречи на счету россиянина 68 (34+34) очков в нынешнем сезоне. Овечкин догнал по этому показателю форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, у которого 26 голов и 42 результативных передачи.

Овечкин занимает седьмое место, опережая Капризова по числу заброшенных шайб.

Таблицу лучших бомбардиров сезона-2021/22 возглавляют форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (29+50) и Леон Драйзайтль (38+41). У обоих хоккеистов по 79 очков, Драйзайтль опережает Макдэвида по числу заброшенных шайб.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 79 (38+41) в 56 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 79 (29+50) очков в 55 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 76 (18+58) в 55 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 71 (22+49) в 54 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 70 (39+31) в 52 матчах

6. Назем Кадри («Колорадо») — 70 (22+48) в 53 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 68 (34+34) в 55 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 68 (26+42) в 52 матчах

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 38 17 81
2 Питтсбург 57 34 23 77
3 Рейнджерс 55 35 20 75
4 Вашингтон 57 30 27 69
5 Коламбус 56 28 28 59
6 Айлендерс 52 21 31 50
7 Филадельфия 55 17 38 44
8 Нью-Джерси 55 19 36 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 37 18 79
2 Тампа-Бэй 54 36 18 78
3 Торонто 55 35 20 74
4 Бостон 56 34 22 72
5 Детройт 56 24 32 54
6 Баффало 56 18 38 44
7 Оттава 54 19 35 43
8 Монреаль 56 15 41 37
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 56 40 16 85
2 Сент-Луис 54 32 22 70
3 Миннесота 53 32 21 67
4 Нэшвилл 55 31 24 66
5 Даллас 54 31 23 65
6 Виннипег 55 24 31 58
7 Чикаго 56 20 36 48
8 Аризона 55 16 39 36
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 54 33 21 73
2 Лос-Анджелес 56 30 26 67
3 Вегас 56 31 25 66
4 Эдмонтон 56 30 26 64
5 Ванкувер 57 28 29 62
6 Анахайм 57 26 31 61
7 Сан-Хосе 55 24 31 54
8 Сиэтл 57 17 40 39
Результаты / календарь
24.02
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9.03
10.03
11.03
6.03 02:00
Флорида – Детройт
 6 : 2
6.03 03:00
Вашингтон – Сиэтл
 5 : 2
6.03 03:00
Коламбус – Бостон
 4 : 5 Б
6.03 03:00
Торонто – Ванкувер
 4 : 6
6.03 03:00
Эдмонтон – Монреаль
 2 : 5
6.03 04:00
Сан-Хосе – Нэшвилл
 0 : 8
6.03 06:00
Колорадо – Калгари
 3 : 4 ОТ
6.03 21:00
Баффало – Лос-Анджелес
 - : -
6.03 21:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 - : -
6.03 23:59
Миннесота – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 79
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 79
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 55 76
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 56 38
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 55 36
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 36 1.95
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 26 2.02
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 39 2.11
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