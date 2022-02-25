Овечкин отстает от Мэттьюса на четыре гола в гонке снайперов НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (3:1), возглавил гонку снайперов НХЛ. В 48 матчах он набрал 64 (36+28) очка. Это четвертое место в гонке бомбардиров.

Вторую строчку в гонке снайперов и первую в гонке бомбардиров занимает немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — в 51 матче у него 73 (35+38) очков.

Замыкает тройку снайперов нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. В 51 матче он набрал 48 (34+14) очков. В прошедшем матче против «Вашингтона» (4:1) он забросил одну из шайб.

На четвертом месте расположился российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил единственную шайбу команды в прошедшем матче.

На счету 36-летнего россиянина в 51 встрече 63 (32+31) очка. В гонке бомбардиров огн идет на седьмом месте.

Топ-5 снайперов НХЛ:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 48 матчей, 36 голов

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 матч, 35 голов

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 51 матч, 34 гола

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 51 матч, 32 гола

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 51 матч, 29 голов

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 74 (18+56) в 52 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очка в 50 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очка в 51 матче

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 64 (36+28) очка в 48 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 64 (22+42) очка в 48 матчах

6. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 50 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 63 (32+31) в 51 матче

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 48 матчах