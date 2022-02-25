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Сегодня, 08:45

Мэттьюс возглавил гонку снайперов НХЛ, Овечкин — четвертый

Овечкин отстает от Мэттьюса на четыре гола в гонке снайперов НХЛ
Роман Шишов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, забросивший две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (3:1), возглавил гонку снайперов НХЛ. В 48 матчах он набрал 64 (36+28) очка. Это четвертое место в гонке бомбардиров.

Вторую строчку в гонке снайперов и первую в гонке бомбардиров занимает немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — в 51 матче у него 73 (35+38) очков.

Замыкает тройку снайперов нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер. В 51 матче он набрал 48 (34+14) очков. В прошедшем матче против «Вашингтона» (4:1) он забросил одну из шайб.

На четвертом месте расположился российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил единственную шайбу команды в прошедшем матче.

На счету 36-летнего россиянина в 51 встрече 63 (32+31) очка. В гонке бомбардиров огн идет на седьмом месте.

Топ-5 снайперов НХЛ:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 48 матчей, 36 голов

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 матч, 35 голов

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 51 матч, 34 гола

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 51 матч, 32 гола

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 51 матч, 29 голов

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 74 (18+56) в 52 матчах

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 73 (28+45) очка в 50 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 73 (35+38) очка в 51 матче

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 64 (36+28) очка в 48 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 64 (22+42) очка в 48 матчах

6. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 50 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 63 (32+31) в 51 матче

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 48 матчах

Александр Овечкин
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 51 27 24 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 51 18 33 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 52 16 36 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 51 37 14 78
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 51 22 29 53
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 51 13 38 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 51 27 24 61
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 53 25 28 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
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25.02 03:00
Питтсбург – Нью-Джерси
 1 : 6
25.02 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 1
25.02 03:00
Торонто – Миннесота
 3 : 1
25.02 03:00
Флорида – Коламбус
 3 : 6
25.02 04:30
Нэшвилл – Даллас
 2 : 1 Б
25.02 06:00
Ванкувер – Калгари
 7 : 1
25.02 06:00
Сиэтл – Бостон
 2 : 3 ОТ
25.02 06:30
Сан-Хосе – Айлендерс
4 : 3 Б
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И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Якоб Маркстрем

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