Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина и Капризова

Мэттьюс догнал Овечкина и Капризова в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил гол и отдал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:4 ОТ).

После этой игры на счету американца 62 (34+28) очка. Ровно столько же очков у российских форвардов Александра Овечкина («Вашингтон») и Кирилла Капризова («Миннесота»).

Мэттьюс занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, опережая Капризова и Овечкина по числу заброшенных шайб. У Мэттьюса 34 шайбы, у Овечкина, занимающего 7-ю строчку, 31 шайба, а у Капризова, который идет на 8-м месте, 23 гола.

Лидером в списке лучших бомбардиров сезона является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 71 (26+45) очко.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (26+45) очко в 49 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 70 (35+35) очков в 50 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 70 (17+53) в 50 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 49 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 63 (21+42) очка в 47 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 62 (34+28) очка в 47 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 47 матчах