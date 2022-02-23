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Сегодня, 06:35

Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Мэттьюс догнал Овечкина и Капризова

Мэттьюс догнал Овечкина и Капризова в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забил гол и отдал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (3:4 ОТ).

После этой игры на счету американца 62 (34+28) очка. Ровно столько же очков у российских форвардов Александра Овечкина («Вашингтон») и Кирилла Капризова («Миннесота»).

Мэттьюс занимает шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, опережая Капризова и Овечкина по числу заброшенных шайб. У Мэттьюса 34 шайбы, у Овечкина, занимающего 7-ю строчку, 31 шайба, а у Капризова, который идет на 8-м месте, 23 гола.

Лидером в списке лучших бомбардиров сезона является нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 71 (26+45) очко.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 71 (26+45) очко в 49 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 70 (35+35) очков в 50 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 70 (17+53) в 50 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 64 (20+44) в 49 матчах

5. Назем Кадри («Колорадо») — 63 (21+42) очка в 47 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 62 (34+28) очка в 47 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 62 (31+31) в 50 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 62 (23+39) в 47 матчах

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 49 22 27 49
8 Сиэтл 52 16 36 36
Результаты / календарь
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27.02
28.02
23.02 03:00
Флорида – Нэшвилл
 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
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