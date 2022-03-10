Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Драйзайтля и вышел в лидеры, Овечкин идет восьмым
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).
После этой игры на счету Макдэвида 81 очко, он опередил своего партнера по команде Леона Драйзайтля (79) и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22.
Лучшим из россиян в таблице является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (71), он занимает 7-е место. На 8-й строчке идет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (70).
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 81 (30+81) очков в 57 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 79 (38+41) в 58 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 76 (18+60) в 57 матчах
4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 75 (43+32) в 54 матчах
5. Джонни Годро («Калгари») — 74 (23+51) в 56 матчах
6. Назем Кадри («Колорадо») — 72 (22+50) в 55 матчах
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 71 (28+43) в 54 матчах
8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 70 (36+34) в 57 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|57
|36
|21
|77
|3
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|4
|Вашингтон
|59
|31
|28
|72
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|57
|21
|36
|47
|8
|Филадельфия
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|57
|39
|18
|83
|2
|Тампа-Бэй
|56
|37
|19
|80
|3
|Торонто
|57
|37
|20
|78
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|57
|24
|33
|54
|6
|Оттава
|56
|20
|36
|45
|7
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|8
|Монреаль
|57
|15
|42
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
|Чикаго
|58
|21
|37
|50
|8
|Аризона
|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|58
|31
|27
|66
|5
|Ванкувер
|58
|29
|29
|64
|6
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|59
|17
|42
|39
|10.03
|04:00
|
Эдмонтон – Вашингтон
|4 : 3 ОТ
|10.03
|06:30
|
Ванкувер – Монреаль
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|81
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|38
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11