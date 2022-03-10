Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид обогнал Драйзайтля и вышел в лидеры, Овечкин идет восьмым

Нападающий «Эдмонтона» Макдэвид вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 ОТ).

После этой игры на счету Макдэвида 81 очко, он опередил своего партнера по команде Леона Драйзайтля (79) и вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22.

Лучшим из россиян в таблице является форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов (71), он занимает 7-е место. На 8-й строчке идет нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (70).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 81 (30+81) очков в 57 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 79 (38+41) в 58 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 76 (18+60) в 57 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 75 (43+32) в 54 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 74 (23+51) в 56 матчах

6. Назем Кадри («Колорадо») — 72 (22+50) в 55 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 71 (28+43) в 54 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 70 (36+34) в 57 матчах