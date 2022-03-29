Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид и Драйзайтль упрочили лидерство

Макдэвид и Драйзайтль набрали очки и упрочили лидерство в гонке бомбардиров, Капризов — девятый, Овечкин — 14-й

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль по итогам очередного игрового дня в НХЛ продолжают лидировать в гонке бомбардиров этого сезона.

Оба смогли набрать очки в прошедшей игре с «Аризоном» (6:1). Макдэвид забросил шайбу, а Драйзайтль набрал 2 (1+1) очка. Теперь у них 98 (36+62) и 96 (48+48) очков соответственно.

Замыкает тройку лучших нападающий Калгари Джонни Годро, у которого 90 (30+60) очков.

Ближайшими к лидерам россиянами являются Кирилл Капризов («Миннесота», 9-е место) и Александр Овечкин («Вашингтон», 14-е). Последний не смог набрать очков в игре с «Каролиной» (1:6).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 98 (36+62) очков в 66 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 96 (48+48) в 67 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 90 (30+60) в 65 матчах

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 90 (21+69) в 65 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 83 (48+35) в 60 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 82 (32+50) в 65 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 67 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 81 (26+55) в 63 матчах

9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 81 (36+45) в 63 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 81 (18+63) в 64 матчах...

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах