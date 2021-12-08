Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид догнал Драйзайтля, Овечкин отстает на 2 очка

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид догнал своего одноклубника Леона Драйзайтля в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

После игры «Ойлерз» с «Миннесотой» (1:4) на счету Макдэвида 43 (16+27) очка, у Драйзайтля также 43 очка, но немец опережает канадца по количеству голов.

На третьей строчке идет россиянин Александр Овечкин из «Вашингтона», у которого 41 (20+21) очко.

Четвертое место занимает Назем Кадри из «Колорадо», у которого 31 (21+10) очко. Пятую строчку делят Артемий Панарин («Рейнджерс»), Кирилл Капризов («Миннесота») и Джонатан Юбердо («Флорида»), у всех троих хоккеистов одинаковое количество голов и результативных передач (9+21).

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 43 очка (21+22)

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 43 очка (16+26)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 очко (20+21)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 31 очко (21+10)

5. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 30 очков (9+21)

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 30 очков (9+21)

5. Джонатан Юбердо («Флорида») — 30 очков (9+21)