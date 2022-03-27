Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на восьмое место, Овечкин остается 13-м

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поднялся на восьмое место в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поднялся на восьмое место в таблице лучших бомбардиров сезона в НХЛ.

Россиянин сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (3:2 ОТ). После этой игры у Капризова 80 (35+45) очков. 80 очков также набрал Джей Ти Миллер из «Ванкувера», но он уступает Капризову по количеству заброшенных шайб.

Александр Овечкин остался на 13-м месте в списке лучших бомбардиров, несмотря на победный гол в игре с «Нью-Джерси» (4:3). У Овечкина 78 (42+36) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 97 (35+62) очков в 65 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 94 (47+47) в 66 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 90 (30+60) в 65 матчах

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 89 (21+68) в 64 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 82 (41+41) в 66 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 82 (32+50) в 65 матчах

7. Остон Мэттьюс («Торонто») — 81 (47+34) в 59 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 80 (35+45) в 62 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 80 (28+52) в 65 матчах

10. Назем Кадри («Колорадо») — 79 (25+54) в 62 матчах

...

...13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 65 матчах