Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на шестое место

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).

Теперь у 24-летнего игрока в этом сезоне 101 (45+56) очко, он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив Мэттью Ткачака из «Калгари».

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает занимать 8-ю строчку, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — 13-й.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 116 очков (43+73) в 77 матчах

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 113 (30+83) в 77 матчах

3. Джонни Годро («Калгари») — 109 (38+71) в 78 матчах

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 107 (54+53) в 77 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 101 (45+56) в 77 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 100 (40+60) в 78 матчах

8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 73 матчах

9. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 69 матчах

10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 76 матчах

...

12. Патрик Кейн («Чикаго») — 91 (26+65) в 74 матчах

13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 75 матчах