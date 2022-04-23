Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов поднялся на шестое место
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 4 (1+3) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (6:3).
Теперь у 24-летнего игрока в этом сезоне 101 (45+56) очко, он поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров сезона, опередив Мэттью Ткачака из «Калгари».
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает занимать 8-ю строчку, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин — 13-й.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 116 очков (43+73) в 77 матчах
1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 113 (30+83) в 77 матчах
3. Джонни Годро («Калгари») — 109 (38+71) в 78 матчах
4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 107 (54+53) в 77 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 102 (58+44) в 70 матчах
6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 101 (45+56) в 77 матчах
7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 100 (40+60) в 78 матчах
8. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 96 (22+74) в 73 матчах
9. Митчелл Марнер («Торонто») — 95 (34+61) в 69 матчах
10. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 93 (30+63) в 76 матчах
...
12. Патрик Кейн («Чикаго») — 91 (26+65) в 74 матчах
13. Александр Овечкин («Вашингтон») — 90 (50+40) в 75 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|78
|44
|34
|99
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|78
|35
|43
|77
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|78
|30
|48
|67
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|55
|23
|116
|2
|Миннесота
|78
|50
|28
|107
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|78
|22
|56
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|78
|46
|32
|98
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|77
|26
|51
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|1 : 2 Б
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|6 : 3
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 3
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 2
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|116
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19