Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опустился на седьмое место, Панарин поднялся на девятую строчку

Кирилл Капризов опустился на седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов опустился на седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Сегодня, 6 апреля россиянин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла», теперь на его счету 87 (40+47) очков.

Несмотря на это, Капризов не смог улучшить свое положение в таблице лучших бомбардиров, поскольку его опередил форвард «Торонто» Митчелл Марнер. Марнер сделал дубль и отдал две результативных передачи в матче с «Флоридой» (6:7 ОТ), благодаря чему поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров с 88 (31+57) очками.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум результативным передачам в матче с «Нью-Джерси» (3:1) вышел на девятое место с 84 (19+65) очками.

Лидером списка лучших бомбардиров остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» со 106 (41+65) очками. Джонатан Юбердо из «Флориды» обогнал одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля и поднялся на второе место. Юбердо отстает от Макдэвида на 4 очка.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 106 (41+65) очков в 70 матчах

2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 102 (26+76) в 70 матчах

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 95 (54+41) в 65 матчах

5. Джонни Годро («Калгари») — 95 (34+61) в 69 матчах

6. Митчелл Марнер («Торонто») — 88 (31+57) в 61 матче

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 87 (40+47) в 68 матчах

8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 85 (32+53) в 69 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 84 (19+65) в 66 матчах

10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 84 (19+65) в 67 матчах

...

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 79 (42+37) в 67 матчах