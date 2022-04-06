Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опустился на седьмое место, Панарин поднялся на девятую строчку
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов опустился на седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.
Сегодня, 6 апреля россиянин забросил шайбу и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла», теперь на его счету 87 (40+47) очков.
Несмотря на это, Капризов не смог улучшить свое положение в таблице лучших бомбардиров, поскольку его опередил форвард «Торонто» Митчелл Марнер. Марнер сделал дубль и отдал две результативных передачи в матче с «Флоридой» (6:7 ОТ), благодаря чему поднялся на шестое место в списке лучших бомбардиров с 88 (31+57) очками.
Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин благодаря двум результативным передачам в матче с «Нью-Джерси» (3:1) вышел на девятое место с 84 (19+65) очками.
Лидером списка лучших бомбардиров остается Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» со 106 (41+65) очками. Джонатан Юбердо из «Флориды» обогнал одноклубника Макдэвида Леона Драйзайтля и поднялся на второе место. Юбердо отстает от Макдэвида на 4 очка.
Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 106 (41+65) очков в 70 матчах
2. Джонатан Юбердо («Флорида») — 102 (26+76) в 70 матчах
3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах
4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 95 (54+41) в 65 матчах
5. Джонни Годро («Калгари») — 95 (34+61) в 69 матчах
6. Митчелл Марнер («Торонто») — 88 (31+57) в 61 матче
7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 87 (40+47) в 68 матчах
8. Мэттью Ткачак («Калгари») — 85 (32+53) в 69 матчах
9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 84 (19+65) в 66 матчах
10. Роман Йоси («Нэшвилл») — 84 (19+65) в 67 матчах
...
16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 79 (42+37) в 67 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|70
|45
|25
|98
|2
|Рейнджерс
|71
|45
|26
|96
|3
|Питтсбург
|71
|41
|30
|92
|4
|Вашингтон
|69
|37
|32
|84
|5
|Айлендерс
|69
|32
|37
|73
|6
|Коламбус
|71
|33
|38
|72
|7
|Филадельфия
|70
|22
|48
|55
|8
|Нью-Джерси
|70
|24
|46
|54
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|70
|49
|21
|104
|2
|Торонто
|70
|45
|25
|96
|3
|Тампа-Бэй
|69
|43
|26
|93
|4
|Бостон
|70
|44
|26
|93
|5
|Детройт
|70
|27
|43
|63
|6
|Баффало
|71
|26
|45
|63
|7
|Оттава
|69
|26
|43
|58
|8
|Монреаль
|70
|19
|51
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|70
|50
|20
|106
|2
|Миннесота
|69
|43
|26
|91
|3
|Сент-Луис
|69
|39
|30
|88
|4
|Нэшвилл
|69
|40
|29
|84
|5
|Даллас
|69
|40
|29
|83
|6
|Виннипег
|70
|33
|37
|76
|7
|Чикаго
|70
|24
|46
|59
|8
|Аризона
|70
|22
|48
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|69
|41
|28
|91
|2
|Эдмонтон
|71
|41
|30
|87
|3
|Лос-Анджелес
|72
|38
|34
|86
|4
|Вегас
|71
|39
|32
|82
|5
|Ванкувер
|70
|32
|38
|74
|6
|Анахайм
|71
|28
|43
|68
|7
|Сан-Хосе
|69
|29
|40
|67
|8
|Сиэтл
|69
|22
|47
|50
|6.04
|02:00
|
Баффало – Каролина
|4 : 2
|6.04
|02:00
|
Монреаль – Оттава
|3 : 6
|6.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 3
|6.04
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 6
|6.04
|02:00
|
Филадельфия – Коламбус
|2 : 4
|6.04
|02:00
|
Флорида – Торонто
|7 : 6 ОТ
|6.04
|02:30
|
Детройт – Бостон
|5 : 3
|6.04
|03:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|6.04
|03:30
|
Даллас – Айлендерс
|3 : 2
|6.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|1 : 2 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|106
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|70
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|65
|54
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|70
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|71
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|48
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|46
|2.14
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|55
|2.16