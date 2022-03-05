Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Капризов опередил Овечкина на три очка

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Баффало» (4:5).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал три очка, оформив дубль и сделав результативную передачу. 24-летний форвард в гонке бомбардиров набрал 68 (26+42) очков.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 79 очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 79 (29+50) очков в 54 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 78 (38+40) в 55 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 75 (18+57) в 54 матчах

4. Остон Мэттьюс («Торонто») — 68 (37+31) в 51 матче

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 68 (26+42) в 52 матчах

6. Назем Кадри («Колорадо») — 68 (22+46) в 52 матчах

7. Джонни Годро («Калгари») — 68 (21+47) 53 матчах

8. Микко Рантанен («Колорадо») — 65 (25+40) в 52 матчах

9. Александр Овечкин («Вашингтон») — 65 (33+32) в 54 матчах

10. Кайл Коннор («Виннипег») — 62 (33+29) в 55 матчах