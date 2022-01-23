Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль догнал Овечкина по очкам

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль догнал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина по количеству очков в таблице лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Драйзайтль отличился дублем и двумя голевыми передачами в игре против «Калгари» (5:3), теперь на счету немца 58 (28+30) очков. У Овечкина также 58 (29+29) очков, он опережает немца благодаря тому, что забросил на одну шайбу больше.

Другой форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал две результативных передачи в игре с «Калгари» и поднялся на третье место в таблице, опередив Джонатана Юбердо из «Флориды».

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 58 очков (29+29) в 42 матчах.

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 58 (28+30) в 37 матчах.

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (19+36) в 36 матчах.

4. Джонатан Юбердо («Флорида») — 55 (15+40) в 41 матче.

5. Назем Кадри («Колорадо») — 51 (15+36) в 36 матчах.