Таблица бомбардиров плей-офф НХЛ: Макдэвид возглавил гонку

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ сезона-2021/22.

В шестом матче серии первого раунда с «Лос-Анджелесом» (4:2) он набрал 3 (1+2) очка.

На счету 25-летнего канадца стало 12 (3+9) очков.

Второе место занимает нападающий «Бостона» Брэд Маршан, у которого 11 (4+7) очков.

Замыкают тройку форвард «Флориды» Картер Вераге с 10 (5+5) очками. Столько же очков у защитника «Колорадо» Кейла Макара — 10 (3+7).

Лучшим среди россиян является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 8 (7+1) очков и девятое место. Однако он больше не сыграет в плей-офф в этом сезоне. «Миннесота» проиграла серию «Сент-Луису» со счетом 2-4.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 12 (3+9) очков

2. Брэд Маршан («Бостон») — 11 (4+7) очков

3. Картер Вераге («Флориды») — 10 (5+5) очков

4. Кейл Макар («Колорадо») — 10 (3+7) очков

5. Эвандер Кейн («Эдмонтон») — 9 (7+2) очков

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9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 8 (7+1) очков