Сыновья Горди Хоу приехали на матч «Вашингтона», в котором Овечкин может побить рекорд их отца по голам в НХЛ

Марк и Марти Хоу, сыновья легендарного хоккеиста Горди Хоу приехали на матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Детройт».

В этой игре форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин может побить рекорд их отца по числу голов в лиге. У россиянина 800 шайб в НХЛ, в то время как Хоу забросил 801.

После первого периода «Вашингтон» уступает «Детройту» со счетом 0:2.

Рекорд по голам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894). Горди Хоу занимает второе место, Александр Овечкин идет на третьей строчке.

Горди Хоу выступал в НХЛ с 1946 по 1971 год и в сезоне-1979/80. Он умер 10 июня 2016 года в возрасте 88 лет.