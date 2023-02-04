Сын Овечкина забросил шайбу в ворота во время конкурсов Матча звезд НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин во время конкурсов Матча звезд НХЛ-2023 вышел на лед со своим сыном.

При этом сын форварда Сергей забросил шайбу в ворота. В этом году 37-летний россиянин примет участие в конкурсах на самый сильный бросок и самый красивый буллит.

Ovi Jr already taking after his dad ? #NHLAllStar pic.twitter.com/wXoQXPRmHW — NHL GIFs (@NHLGIFs) February 4, 2023

Ранее Овечкин уже становился победителем конкурса на самый сильный бросок (2018) и трижды побеждал в соревновании на самый красивый буллит в 2008, 2009 и 2011 году.