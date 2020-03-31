Жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила видео в сторис Instagram.

На видео полуторагодовалый сын Сергей смотрит голы отца на телефоне.

Сын Овечкина смотрит голы отца на телефоне pic.twitter.com/dAleCF4iQ7 — Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) March 31, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.