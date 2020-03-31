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Сын Овечкина смотрит голы отца на телефоне

09:20
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
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Жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия Шубская выложила видео в сторис Instagram.

На видео полуторагодовалый сын Сергей смотрит голы отца на телефоне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.

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