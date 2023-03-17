Сын Овечкина провел тренировку на льду под присмотром отца и бабушки
Сын российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Сергей провел тренировку на льду арены «Кэпиталз». Жена хоккеиста опубликовала видео в социальных сетях.
3-летний Овечкин катался на коньках под присмотром отца, а также матери хоккеиста «Вашингтона», прославленной советской баскетболистки Татьяны Овечкиной.
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|17.03
|02:00
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Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|17.03
|02:00
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Флорида – Монреаль
|- : -
|17.03
|02:00
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Оттава – Колорадо
|- : -
|17.03
|02:00
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Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|17.03
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Нэшвилл – Чикаго
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|17.03
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Виннипег – Бостон
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Эдмонтон – Даллас
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|05:00
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Аризона – Ванкувер
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|17.03
|05:00
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Вегас – Калгари
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|17.03
|05:30
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|17.03
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