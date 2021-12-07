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Сын Овечкина предсказал гол Хагелина в матче с «Анахаймом»

07:35
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Форвард «Вашингтона» Карл Хагелин рассказал, что трехлетний сын капитана команды Александра Овечкина предсказал его гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 Б).

«Сергей Овечкин знал об этом еще вчера. В свое время я подарил ему игрушку с качающейся головой, сделанную с меня, так он вчера сказал отцу, что я забью. Ови рассказал мне об этом сегодня утром. Надо к нему прислушиваться», — приводит слова Хагелина журналистка Саманта Пэлл.

Для Хагелина эта шайба стала первой в сезоне. В 26 матчах 33-летний швед набрал 5 (1+4) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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