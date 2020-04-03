НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сын Малкина написал первое слово

03:42
Сын Малкина написал первое слово. Фото Instagram
Сын Малкина написал первое слово. Фото Instagram
Теги:

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое фото в сториз своего Instagram. Она показала открытку, на которой их сын Никита написал свое первое слово.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир