Сын Малкина написал первое слово

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое фото в сториз своего Instagram. Она показала открытку, на которой их сын Никита написал свое первое слово.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется