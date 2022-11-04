Сын Хоу обратился к Овечкину перед рекордом по голам за один клуб НХЛ

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу — Марк — обратился к форварду «Вашингтона» Александру Овечкину перед матчем против «Детройта» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

В этом матче 37-летний россиянин забросил шайбу, которая стала для него 786-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт». Таким образом, Овечкин сравнялся с Горди Хоу по числу голов за один клуб НХЛ.

— Привет, Алекс. Рад встрече.

— Я тоже рад.

— Желаю тебе всего наилучшего — от себя, Горди и всей семьи Хоу. Удачи. Продолжай. Не останавливайся, — сказал Марк Хоу.

Овечкин всю карьеру выступает в НХЛ за «Вашингтон», к которому присоединился в 2005 году. В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает третье место, уступая только Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).