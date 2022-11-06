Сын Хоу прокомментировал новый рекорд Овечкина по голам за один клуб НХЛ

Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк прокомментировал то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд отца по голам за один клуб в НХЛ.

37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны», которая стала для него 787-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».

«Его бросок так же хорош, как и раньше, — цитирует Марка сайт НХЛ. — Очень мало людей, которые обладают таким умением. Шайбы Овечкина продолжают лететь в угол. Очевидно, что он любит то, что делает. Бывает, что просто зарабатывая деньги, люди получают удовлетворение, но Алекс не такой. Видно, что он целеустремленный, он хочет побеждать. Овечкин один из лучших бомбардиров».