Сын Хоу прокомментировал новый рекорд Овечкина по голам за один клуб НХЛ
Сын канадского хоккеиста Горди Хоу Марк прокомментировал то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд отца по голам за один клуб в НХЛ.
37-летний россиянин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Аризоны», которая стала для него 787-й за «Кэпиталз». Хоу забросил 786 шайб за «Детройт».
«Его бросок так же хорош, как и раньше, — цитирует Марка сайт НХЛ. — Очень мало людей, которые обладают таким умением. Шайбы Овечкина продолжают лететь в угол. Очевидно, что он любит то, что делает. Бывает, что просто зарабатывая деньги, люди получают удовлетворение, но Алекс не такой. Видно, что он целеустремленный, он хочет побеждать. Овечкин один из лучших бомбардиров».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|8
|3
|17
|2
|Нью-Джерси
|11
|8
|3
|16
|3
|Филадельфия
|11
|6
|5
|14
|4
|Айлендерс
|12
|7
|5
|14
|5
|Рейнджерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Вашингтон
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|12
|10
|2
|20
|2
|Тампа-Бэй
|12
|7
|5
|15
|3
|Детройт
|11
|6
|5
|14
|4
|Баффало
|12
|7
|5
|14
|5
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|6
|Флорида
|11
|6
|5
|13
|7
|Монреаль
|12
|5
|7
|11
|8
|Оттава
|11
|4
|7
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Виннипег
|11
|7
|4
|15
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|4
|7
|9
|7
|Аризона
|11
|4
|7
|9
|8
|Сент-Луис
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|13
|11
|2
|22
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Эдмонтон
|12
|7
|5
|14
|4
|Лос-Анджелес
|13
|6
|7
|13
|5
|Калгари
|9
|5
|4
|10
|6
|Ванкувер
|11
|3
|8
|8
|7
|Сан-Хосе
|13
|3
|10
|8
|8
|Анахайм
|11
|3
|8
|7
|6.11
|02:00
|
Вашингтон – Аризона
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Монреаль – Вегас
|4 : 6
|6.11
|02:00
|
Оттава – Филадельфия
|1 : 2
|6.11
|02:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|2 : 3
|6.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Баффало
|5 : 3
|6.11
|02:00
|
Торонто – Бостон
|2 : 1
|6.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|6.11
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|6.11
|05:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|6.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|25
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|12
|19
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|12
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|13
|10
|
|
Виктор Олофссон
Баффало
|12
|9
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|7
|1.86
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|6
|1.92