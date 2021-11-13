Сын Халла негативно отреагировал на то, что Овечкин обошел его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Сын американского хоккеиста Бретта Халла, Джуд Халл негативно отреагировал на то, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередил его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Джуд выложил у себя в Twitter видео гола Овечкина и сопроводил пост четырьмя эмодзи больших пальцев, направленных вниз. После этого Халл-младший выложил фрагмент из сериала «Игра престолов», пошутив над тем, что он ждет в комментариях разъяренных болельщиков Овечкина.

Сегодня, 13 ноября Александр Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов в НХЛ, опередив Бретта Халла (741).