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Сын Халла негативно отреагировал на то, что Овечкин обошел его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ

11:16
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Сын американского хоккеиста Бретта Халла, Джуд Халл негативно отреагировал на то, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередил его отца в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Джуд выложил у себя в Twitter видео гола Овечкина и сопроводил пост четырьмя эмодзи больших пальцев, направленных вниз. После этого Халл-младший выложил фрагмент из сериала «Игра престолов», пошутив над тем, что он ждет в комментариях разъяренных болельщиков Овечкина.

Сегодня, 13 ноября Александр Овечкин забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ и вышел на 4-е место в списке лучших снайперов в НХЛ, опередив Бретта Халла (741).

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Иван Торопцев все материалы автора
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