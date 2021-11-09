Сын Бретта Халла негативно отнесся к рекордной шайбе Овечкина
16:24
Сын американского хоккеиста Бретта Халла Джуд отреагировал на 741-ю шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
На странице в Twitter Джуд выложил видео заброшенной шайбы российского нападающего и поставил эмоджи больших пальцев, направленных вниз.
9 ноября 36-летний Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу.
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