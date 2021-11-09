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Сын Бретта Халла негативно отнесся к рекордной шайбе Овечкина

16:24
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Сын американского хоккеиста Бретта Халла Джуд отреагировал на 741-ю шайбу форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

На странице в Twitter Джуд выложил видео заброшенной шайбы российского нападающего и поставил эмоджи больших пальцев, направленных вниз.

9 ноября 36-летний Овечкин в матче с «Баффало» (5:3) набрал 3 (1+2) очка и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, сравнявшись с Бреттом Халлом. В активе обоих хоккеистов по 741 голу.

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