Свитера с фамилией Овечкина - самые продаваемые в текущем сезоне

Твиттер-аккаунт NHL Public Relations опубликовал десятку самых продаваемых джерси этого сезона.

Чаще всего болельщики покупают свитера с фамилией российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. На втором месте по продаваемости идет джерси капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби. Замыкает тройку вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери.

Полностью десятка самых популярных свитеров выглядит так:

1. Александр Овечкин ("Вашингтон")

2. Сидни Кросби ("Питтсбург")

3. Марк-Андре Флери ("Вегас")

4. Остон Мэттьюс ("Торонто")

5. Патрик Кэйн ("Чикаго")

6. Джонатан Тэйвс ("Чикаго")

7. Патрис Бержерон ("Бостон")

8. Коннор Макдэвид ("Эдмонтон")

9. Клод Жиру ("Филадельфия")

10. Брент Бернс ("Сан-Хосе").

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