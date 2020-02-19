Свитер Овечкина с номером Коби Брайанта продают за 6 тысяч долларов

Свитер форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, который вышел на раскатку под 24-м номером в память о Коби Брайанте, продают на благотворительном аукционе.

Стартовая цена была 300 долларов. Сейчас она выросла до шести тысяч долларов и может стать еще больше. Также на аукционе продаются клюшка и перчатки с автографом Овечкина.

Аукцион будет длиться до 23 февраля. Вырученные деньги передают в фонд семьи Брайанта.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.