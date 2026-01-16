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16 января, 03:48

«Бостон» вывел из обращения номер Хары

Евгений Козинов
Корреспондент
Церемония в честь Здено Хары.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бостон» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Сэитла» провел церемонию в честь экс-капитана команды Здено Хары. Под своды арены «Тауд Гарден» был поднят логотип клуба с номером 33, который будет выведен из обращения.

Перед поднятием номера под своды арены Хара обратился к болельщикам, после чего трибуны начали скандировать «Зи!» и «Спасибо, Хара!».

Словацкий хоккеист с 2006 по 2020 год выступал за «Брюинз». Он был капитаном команды на протяжении всего своего пребывания в клубе, выиграл «Джеймс Норрис Трофи» в 2009 году и помог «Бостону» завоевать Кубок Стэнли в 2011 году.

С 2025 года Хара является членом «Зала хоккейной славы» и «Зала славы ИИХФ». За карьеру в НХЛ он сыграл в 1680 матчах и набрал 680 (209+471) очков.

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Здено Хара
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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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