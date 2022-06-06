Свитер Гретцки с последнего матча за «Эдмонтон» был продан на аукционе за рекордные 1,452 миллиона долларов

Свитер лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки, в котором он провел заключительный матч в составе «Эдмонтона», забросив победную шайбу в финале Кубка Стэнли-1988, был продан на аукционе. За него были отданы рекордные 1,452 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Отметим, что на аукционе также были проданы перчатки Гретцки из той же игры с «Бостоном» за 204 162 долларов.

Это самая большая сумма, которую когда-либо платили за хоккейный свитер.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году на аукционе, где за джерси другого легендарного канадца Пола Хендерсона было заплачено 1,275 миллиона. В той экипировке Хендерсон забил победный гол в 1972 году в Суперсерии матчей между сборными СССР и Канады.