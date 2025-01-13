Свищев: «НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей»
Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев заявил, что в НХЛ ценят таких хоккеистов, как форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
«НХЛ не зависит ни от каких недоброжелателей. Есть Гашек, который пышет желчью, он хочет выжечь каленым железом все, что связано с Россией. Но у него это не получится. В НХЛ работают прагматичные ребята, там умеют считать деньги и ценить красивых, мощных игроков, как Овечкин. Поэтому для НХЛ Овечкин — легенда», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».
39-летний россиянин забросил 873 шайбы за свою карьеру в НХЛ. До повторения рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы) Овечкину осталось забить 21 гол.
Ранее чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что каждый международный турнир, в котором примет участие сборная России, станет огромной рекламой российских преступлений. И чиновники, которые это допустят, и страна, которая будет принимать соревнования, будут нести ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
|27
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
|7
|Айлендерс
|42
|17
|25
|41
|8
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|41
|23
|18
|49
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Оттава
|42
|21
|21
|45
|6
|Детройт
|42
|20
|22
|44
|7
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
|13.01
|01:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 5
|13.01
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|13.01
|01:00
|
Оттава – Даллас
|3 : 2
|13.01
|04:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1