Свищев повторно обратится к Собянину с просьбой назвать сквер, аллею или улицу именем Овечкина

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе переименования московской улицы, сквера или аллеи в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Ответа на прошлое письмо нет, но, надеемся, что после повторной просьбы нас услышат. Буквально через пару часов мы напишем еще один запрос Собянину», — сказал Свищев «СЭ».

6 апреля форвард забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд. На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах.