Свищев похвалил Овечкина за игнорирование провокаций проукраинских активистов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не должен обращать внимания на провокации, он уже стал великим спортсменом.

«Овечкин — уже великий спортсмен, правильно делает, что не реагирует на раздражители. Ему не нужно обращать внимания на провокации, которые, безусловно, будут с разных сторон. Александр просто должен продолжать делать свою работу, радовать болельщиков. В случае если провокации продолжатся или выйдут на официальный уровень, тут уже нужно будет вступать в дело юристам. Но будем надеяться, что до такого не дойдет», — сказал Свищев ТАСС.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче с «Айлендерс» забросил 895-ю шайбу в НХЛ и побил снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). Позднее россиянин довел число голов в регулярных чемпионатах лиги до 897.