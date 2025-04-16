Свищев подчеркнул заслугу жителей Вашингтона в создании праздника в честь Овечкина

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о создании праздника в Вашингтоне в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Здесь надо отдать должное городским властям и жителям Вашингтона, что они, невзирая на политические разногласия и национальность Александра, признают его заслуги. Он много лет играет в команде, и эти достижения восславляют его клуб и сам город. Это действительно почетное звание и праздник во славу одного из лучших хоккеистов современности. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру города, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра. Было бы неплохо быть с Вашингтоном на одной волне. Американцы молодцы. С благодарностью и уважением отношусь к этому важному и очень последовательному решению. Было бы хорошо, чтобы они этот день сделали еще и выходным», — сказал Свищев «СЭ».

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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