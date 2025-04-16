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16 апреля, 12:33

Свищев подчеркнул заслугу жителей Вашингтона в создании праздника в честь Овечкина

Александр Абустин
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о создании праздника в Вашингтоне в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Здесь надо отдать должное городским властям и жителям Вашингтона, что они, невзирая на политические разногласия и национальность Александра, признают его заслуги. Он много лет играет в команде, и эти достижения восславляют его клуб и сам город. Это действительно почетное звание и праздник во славу одного из лучших хоккеистов современности. Москве также не стоит отставать, я уже обратился к мэру города, чтобы москвичи тоже могли отметить заслуги Александра. Было бы неплохо быть с Вашингтоном на одной волне. Американцы молодцы. С благодарностью и уважением отношусь к этому важному и очень последовательному решению. Было бы хорошо, чтобы они этот день сделали еще и выходным», — сказал Свищев «СЭ».

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Свищев
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«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
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0 - 0
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Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
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Питтсбург – Вашингтон
 5 : 2
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Оттава – Каролина
 7 : 5
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Торонто – Детройт
 4 : 3 ОТ
18.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
6 : 1
18.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 5 : 4
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Рейнджерс – Тампа-Бэй
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