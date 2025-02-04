Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 15:32

Свищев объяснил слова Трампа про Бобровского: «Он хвалит лидеров НХЛ. Их любят болельщики, а значит их любят избиратели»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа про вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Мое мнение — он не хвалит российских игроков, он хвалит лидеров НХЛ. Их любят болельщики, а значит их любят избиратели Трампа. Как правило, это средний класс в Америке. Трамп на них опирается и нет ничего удивительного, что он их хвалит. Овечкина можно назвать национальным героем Вашингтона, где Белый Дом, где постоянно будет находиться Трамп, где основные его избиратели. Все же понимают, что он реально звезда мирового масштаба. Та же история с Сергеем Бобровским. Мое мнение — это не дань уважения русскому хоккею, а реверанс в сторону болельщиков и НХЛ. Нам, конечно, этим надо воспользоваться. Это возможность российскому спорту опираться на то, что у нас такие мощные и классные ребята, играющие в НХЛ», — сказал Свищев «СЭ».

Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.

(Дарик Агаларов)

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
Дмитрий Свищев
Дональд Трамп
Читайте также
Дюков переизбран на пост президента РФС
Глава УФАС по Карелии Артур Пряхин покончил с собой
Четырехкратный победитель ралли «Дакар» Бомель введен в кому после серьезной аварии
В США закрывается агентство иностранной помощи USAID. Что нужно знать
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фетисов о словах Трампа про Бобровского: «Наши парни являются звездами в НХЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 52 34 18 75
2 Каролина 53 32 21 68
3 Нью-Джерси 54 29 25 64
4 Коламбус 53 26 27 59
5 Айлендерс 52 24 28 55
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 54 22 32 52
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 32 22 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 53 29 24 62
4 Детройт 53 27 26 59
5 Тампа-Бэй 51 27 24 58
6 Бостон 54 26 28 58
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 52 21 31 47
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 54 37 17 77
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 53 31 22 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 53 24 29 52
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 52 32 20 68
2 Вегас 53 31 22 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
4.02 03:30
Нэшвилл – Оттава
 2 : 5
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости