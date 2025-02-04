Свищев объяснил слова Трампа про Бобровского: «Он хвалит лидеров НХЛ. Их любят болельщики, а значит их любят избиратели»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова президента США Дональда Трампа про вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.

«Мое мнение — он не хвалит российских игроков, он хвалит лидеров НХЛ. Их любят болельщики, а значит их любят избиратели Трампа. Как правило, это средний класс в Америке. Трамп на них опирается и нет ничего удивительного, что он их хвалит. Овечкина можно назвать национальным героем Вашингтона, где Белый Дом, где постоянно будет находиться Трамп, где основные его избиратели. Все же понимают, что он реально звезда мирового масштаба. Та же история с Сергеем Бобровским. Мое мнение — это не дань уважения русскому хоккею, а реверанс в сторону болельщиков и НХЛ. Нам, конечно, этим надо воспользоваться. Это возможность российскому спорту опираться на то, что у нас такие мощные и классные ребята, играющие в НХЛ», — сказал Свищев «СЭ».

Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.

(Дарик Агаларов)