Журова — о желании администрации Байдена выгнать Овечкина и других россиян из НХЛ: «Они никогда бы такого не сделали, побоялись бы»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию об инициативе администрации бывшего президента США Джо Байдена выдворить из страны российских хоккеистов, выступающих в НХЛ.

«Совершенно не удивила меня эта новость. Мы же понимаем, что это все в рамках того, что происходило тогда. Хотя это не демократично, а Байден является представителем именно демократичной партии. Но естественно, они бы никогда такого не сделали, побоялись бы. Поэтому это закончилось только разговорами», — сказала Журова «СЭ».

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Wall Street Journal, администрация Байдена хотела выдворить форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и других звезд лиги, чтобы надавить на российское правительство. Такое решение рассматривалось за несколько несколько месяцев до обмена заключенными в августе 2024 года.