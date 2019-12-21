«Свечникова могут жестко вырубить, если он забьет еще один лакросс-гол». Канадский эксперт предупредил русского форварда

Канадский журналист Кен Кэмпбелл поделился мнением о лакросс-голах российского форварда «Каролины» Андрея Свечникова. Форвард в этом сезоне забросил уже две шайбы, перекинув вратарей соперников.

— Я опасаюсь за Андрея, честно говоря. Опасаюсь, что если он будет забивать еще такие же голы, то повесит себе на спину мишень. Если он забросит такую шайбу, то его соперник решит его жестко вырубить, — отметил журналист.