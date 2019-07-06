Свечников заявил, что "Каролина" "хайпанула" на словах Черри

Форвард "Каролины" Андрей Свечников - о критике со стороны известного хоккейного эксперта Дона Черри.

– Дон Черри дал "Каролине" прозвище "кучка придурков". Как к этому относятся в команде? Некоторые считают Черри клоуном.

– Не стал бы так его называть. Человек работает комментатором уже много лет, у него огромный стаж. Мы относимся к прозвищу с юмором – подшучиваем над этим в раздевалке. Клуб вообще развил эту ситуацию: начали выпускать майки, атрибутику. Прилично заработали на этом. Как сейчас говорят, хайпанули. Но никто в команде не воспринял это всерьез. (Алена Гребенькова).

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.