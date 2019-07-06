Свечников заявил, что быть геймером уже не модно

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сказал, что уже не занимается компьютерными играми, как и его партнеры по команде.
– Год назад вас возили в офис компании, которая разработала "Fortnite". Можете назвать себя геймером?
– Я играл тем летом, сейчас уже совсем нет времени. PSP, Xbox – ничем не увлекаюсь сейчас. Не особо интересная для меня тема.
– В "Каролине" кто-нибудь играет?
– Мне кажется, сейчас это уже не модно. Даже в "Fortnite" никто не играет. Если бы придумали что-то новое, возможно, кто-то был бы не прочь зарубиться. (Алена Гребенькова).
Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-rossiyskogo-napadayuschego-karolina-andreya-svechnikova-1562216/
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