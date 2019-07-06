Свечников заявил, что быть геймером уже не модно

Форвард "Каролины" Андрей Свечников сказал, что уже не занимается компьютерными играми, как и его партнеры по команде.

– Год назад вас возили в офис компании, которая разработала "Fortnite". Можете назвать себя геймером?

– Я играл тем летом, сейчас уже совсем нет времени. PSP, Xbox – ничем не увлекаюсь сейчас. Не особо интересная для меня тема.

– В "Каролине" кто-нибудь играет?

– Мне кажется, сейчас это уже не модно. Даже в "Fortnite" никто не играет. Если бы придумали что-то новое, возможно, кто-то был бы не прочь зарубиться. (Алена Гребенькова).

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.