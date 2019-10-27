Свечников заводит трибуны «Каролины». Видео
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Чикаго» — 4:0. Второй звездой встречи стал российский форвард «ураганов» Андрей Свечников, оформивший дубль. В концовке встречи он начал заводить трибуны.
«Каролина» известна оригинальными празднованиями домашних победных встреч. За это в прошлом сезоне команда получила от Дона Черри прозвище «Банда придурков».
Svech leads the surge!! pic.twitter.com/NFIBBKDgiL— Carolina Hurricanes (@Canes) October 26, 2019
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