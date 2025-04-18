Свечников завершил регулярный чемпионат НХЛ с 48 очками

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забил гол и сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:7).

25-летний россиянин завершил регулярку-2024/25 с 48 (20+28) очками в 72 играх.

Свечников с 2018 года выступает в НХЛ. Он сыграл в 478 матчах и набрал 364 (151+213) очка.