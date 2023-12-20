Свечников забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

На 11-й минуте встречи «Харрикейнз» реализовали большинство. Шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников.

Для 23-летнего россиянина это вторая заброшенная шайба в этом сезоне.