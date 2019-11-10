Свечников забросил седьмую шайбу в сезоне. Видео
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Каролину» (3:1, середина второго периода). На 31-й минуте в большинстве отличился российский форвард гостей Андрей Свечников. На его счету 16 (7+9) очков в 17 встречах.
Svechnikov scores a power play goal to get the #Canes rolling, Hamilton and Teravainen assist pic.twitter.com/oytmBEpbFR— Shayna (@hayyyshayyy) November 10, 2019
Также в этом матче гол забил Владислав Наместников. В начале игры в драке он уступил Райану Дзингелу.
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