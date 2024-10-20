Свечников забросил первую шайбу в сезоне

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

На 2-й минуте шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Для него это первый гол в сезоне.