Свечников забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу в ворота «Нью-Джерси» на 1-й минуте 3-го периода матча регулярного чемпионата НХЛ и сделал счет 2:2.

В текущем сезоне 24-летний россиянин набрал 17 (7+10) очков за 19-й матчей.