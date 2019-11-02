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Свечников забросил 6-ю шайбу в сезоне. Видео

02:56
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«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта». В середине первого периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Это шестая его заброшенная шайба в этом сезоне.

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