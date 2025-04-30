Свечников забросил 5-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Каролина» сравняла счет в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».

На 6-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников и сделал счет 3:3. Для него это 5-й гол в Кубке Стэнли-2025.