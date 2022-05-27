Свечников забросил 4-ю шайбу в этом плей-офф НХЛ

«Каролина» увеличила преимущество в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». Счет стал 3:1.

На 14-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала четвертой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии после четырех матчей равный — 2-2. Победитель встретится с «Тампой».